زعماء مجموعة السبع يدينون ”الفظائع“ الروسية في أوكرانيا

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بروكسل - (جيجي برس) - أدان قادة مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الخميس روسيا بشدة لارتكابها ”فظائع“ في بلدات بالقرب من كييف في حرب موسكو في أوكرانيا.

أصدر قادة الدول السبع - بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الولايات المتحدة - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بيانًا قالوا فيه إنهم ”يدينون بأشد العبارات الفظائع المروعة التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا و مدن أوكرانية أخرى“.

وجاءت هذه الإدانة في أعقاب اكتشاف ما يبدو أنها جثث مدنية في منطقة كييف بعد انسحاب القوات الروسية. ووصف البيان الوضع بأنه ”قتل جماعي للمدنيين وغير المقاتلين“.

وأضاف البيان ”نؤكد أن المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة أو الهجمات التي تستهدف المدنيين عمدا، يجب أن يحاسبوا وتقديمهم إلى العدالة“.

وأكد زعماء مجموعة السبع أنهم سيعملون معًا لفرض عقوبات إضافية على روسيا لتكثيف الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف حربه. وقالوا ”سنزيد تكلفة هذه الحرب على مهندسي“ هذا العدوان - بوتين وشركائه - من خلال العمل المنسق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)