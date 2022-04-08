اليابان ستغطي التكاليف الطبية بالكامل لمن تم إجلاؤهم من أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - علمت الحكومة اليابانية بشكل مؤقت تغطية جميع التكاليف الطبية بأموال الدولة للأوكرانيين الذين فروا إلى اليابان بعد الغزو الروسي لبلادهم.

وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يشمل الإجراء بشكل أساسي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ممن ليس لديهم أقارب أو معارف في اليابان.

حتى الآن، فر 428 أوكرانيًا إلى اليابان، من بينهم 20 سافروا إلى اليابان على متن طائرة حكومية يابانية يوم الثلاثاء. معظمهم لديهم أقارب أو معارف في اليابان، لكن البعض الآخر ليس لديهم.

سيتمكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الأوكرانيين من العمل في اليابان والانضمام إلى برامج التأمين الصحي العام في البلاد بعد تغيير وضع إقامتهم من ”زائر قصير المدى“ في الوقت الحالي إلى ”أنشطة مخصصة“.

قبل التغيير، سيظلون غير مؤمن عليهم، وبالتالي يتعين عليهم دفع جميع الفواتير الطبية بأنفسهم إذا تلقوا العلاج في المستشفيات أو العيادات. وقالت المصادر إنه في ظل هذه الخلفية، تخطط الحكومة لتغطية التكاليف الطبية لهم بالكامل على الأقل حتى يتم قبولهم من قبل الشركات أو المنظمات الأخرى التي تقدم الدعم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)