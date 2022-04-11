الناتو يوافق على تعزيز التعاون مع اليابان ودول أخرى

أخبار اليابان

روكسل- (جيجي برس) - اتفق الناتو والدول الشريكة له في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان، في اجتماع لوزراء خارجيتهم يوم الخميس على تعزيز تعاونهم العملي والسياسي، على ما يبدو مع أخذ سلوك الصين المهيمن في الاعتبار.

وكانت دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى التي انضمت إلى الاجتماع هي كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

إن الناتو في حالة تأهب لاحتمال تعاون الصين مع روسيا، التي تواصل غزوها لأوكرانيا.

وانتقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الصين في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع في بروكسل، قائلا إن البلاد ”غير مستعدة لإدانة العدوان الروسي“.

اشتكى ستولتنبرغ من دعم الصين لمطلب روسيا بألا يوسع الناتو عضويته، وقال: ”هذا تحد خطير لنا جميعًا. ويزيد من أهمية وقوفنا معًا لحماية قيمنا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)