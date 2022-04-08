مسح حكومي: 4.5٪ يشعرون بالوحدة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر استطلاع أجرته الحكومة اليابانية يوم الجمعة أن 4.5٪ من المستطلعين ”دائمًا“ أو ”كثيرًا“ يشعرون بالوحدة.

بلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 4.9٪ بين المستجيبين الذكور و 4.1٪ بين المستجيبين للإناث.

كان هذا أول مسح حكومي حول قضية الشعور بالوحدة والعزلة، والتي أصبحت خطيرة بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد. تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت أو عن طريق البريد بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، وشمل 20 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا أو أكثر. من بينهم، أعطى 11867 شخصًا، أو 59.3٪ إجابات صحيحة.

جاءت نسبة المجيبين الذين أجابوا بـ ”أحيانًا“ و ”بين الحين والأخر“ يشعرون بالوحدة إلى 14.5٪ و 17.4٪، على التوالي.

في غضون ذلك، قال 38.9٪ إنهم ”نادراً“ ما يشعرون بالوحدة، وقال 23.7٪ إنهم ”لا يشعرون بالوحدة أبدًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)