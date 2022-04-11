باناسونيك تفتتح ”المدينة الذكية“ قريباً

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أوساكا- (جيجي برس) - من المقرر أن تفتتح مجموعة الإلكترونيات اليابانية الكبرى باناسونيك مدينة ”سويتا“ المستدامة الذكية بالكامل في محافظة أوساكا، غرب اليابان، في 29 أبريل/ نيسان.

سيتم إنتاج جميع الكهرباء المستهلكة في المدينة بشكل فعال باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهي أول ميزة من نوعها في اليابان، وفقًا للشركة. سُمح للإعلاميين بمشاهدة المدينة الذكية يوم الجمعة.

تم تطوير المدينة بالاشتراك مع شركات يابانية أخرى.

وقال يوكي كوسومي الرئيس التنفيذي لمجموعة باناسونيك هولدينجز في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ”الشيء المهم هو أن تواصل المدينة التطوير للمساعدة في تعزيز قيمة المنطقة“.

قالت الشركة إن المدينة الذكية، التي شيدت على مساحة 2.3 هكتار، بها ما مجموعه 362 وحدة سكنية، بما في ذلك تلك المخصصة للعائلات وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية المنزلية، للسماح للسكان من أجيال عديدة بعيش حياة مريحة, كما تضم منزلًا جماعيًا للأشخاص المصابين بالخرف ومرافق رعاية الأطفال، وتقدم خدمة مشاركة الدراجات. وقد بدأ السكان بالفعل العيش في المدينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)