علامة على بداية الموجة السابعة من كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - مع ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا الجديد تظهر علامات تسارع عدد الإصابات في جميع أنحاء اليابان، يحذر الخبراء وغيرهم من أن البلاد تدخل الموجة السابعة من الإصابات.

بينما تتوق الحكومة لاحتواء الزيادة في الحالات الجديدة دون وقف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، تكثف الحكومة جهودها لتعزيز التطعيم المعزز ضد كورونا بين الشباب، حيث تتزايد الحالات الجديدة بسرعة بين الأجيال الشابة.

من أجل حماية النظام الطبي من الضغط، تقدم الحكومة أيضًا نظامًا يسمح لمرضى فيروس كورونا المسنين بتلقي العلاج الطبي في مرافق الرعاية التي يعيشون فيها.

قال وزير الإنعاش الاقتصادي دايشيرو ياماغيوا في اجتماع لجنة الخبراء الحكومية بشأن كورونا الجمعة: ”حالات الإصابة الجديدة بالعدوى تتزايد في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من أسبوع“.

دعا ياماغيوا ، المسؤول عن تدابير الحكومة بشأن فيروس كورونا، إلى الانتباه إلى انتشار السلالة الفرعية BA.2 للمتحور أوميكرون، والتي يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور الأصلي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)