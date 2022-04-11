الأمير هيساهيتو يدخل المدرسة الثانوية

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طوكيو- (جيجي برس) - حضر الأمير الياباني هيساهيتو، الابن الوحيد لولي العهد أكيشينو والثاني في ترتيب العرش الإمبراطوري، حفل دخول المدرسة الثانوية بجامعة تسوكوبا، في أوتسوكا في طوكيو يوم السبت.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الألعاب الرياضية بالمدرسة في حي بونكيو، ولي العهد وولي العهد الأميرة كيكو والدة الأمير هيساهيتو.

قبل الحفل وافق الأمير هيساهيتو البالغ من العمر 15 عامًا، والذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق مخططة لأن المدرسة الثانوية لا يرتدي زيًا رسميًا، على أن يتم التقاط الصور له.

وهنأ الصحفيون الأمير هيساهيتو فقال ”شكرا“. قال في المدرسة الثانوية، ”أود التركيز على دراستي وتعميق فهمي للأشياء التي أهتم بها“.

وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري، رد الأمير هيساهيتو ووقف عندما نادى معلم الصف باسمه، كما فعل جميع الطلاب المسجلين حديثًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)