فجوات إقليمية في نمو حالات كورونا الجديدة في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - في حين أن اليابان في حالة تأهب متزايد لموجة سابعة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد، فإن وتيرة النمو في الحالات الجديدة تختلف من منطقة إلى أخرى.

تشهد طوكيو والمناطق الحضرية الأخرى ارتفاعًا وانخفاضًا في حالات الإصابة اليومية مؤخرًا. في المقابل، وصل العدد اليومي إلى مستوى قياسي في المحافظات ذات عدد السكان الصغير نسبيًا.

مع زيادة الإصابات بشكل ملحوظ بين الأشخاص في الفئة العمرية من 10 إلى 29 عامًا، تهدف الحكومة اليابانية إلى تسريع إعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا للشباب.

ارتفعت الحالات الجديدة المؤكدة في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع حتى الثلاثاء الماضي بنسبة 8% عن الأسبوع السابق، بزيادة للأسبوع الثاني على التوالي، وفقًا لوزارة الصحة.

تم كبح النمو في المناطق الحضرية، مع قيام طوكيو بنشر ارتفاع أسبوع على أسبوع بنسبة 4% أقل من الرقم الوطني، ومحافظة أوساكا، غرب اليابان، ومحافظة أيتشي، كل منها يسجل انخفاضًا بنسبة 3%. من بين المحافظات التي بها عدد سكان صغير نسبيًا، سجلت ميازاكي وأويتا في جنوب غرب اليابان زيادة بنسبة 68% و 39% على التوالي، وشهدت أكيتا وإيواتي في شمال شرق اليابان ارتفاع عدد الإصابات اليومية إلى أعلى مستويات مسجلة هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)