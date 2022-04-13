هاتشيكو جديد.. كلب وفي قُتلت صاحبته بأوكرانيا فانتظرها شهراً أمام المنزل

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طوكيو (جيجي برس) - اغتصبت امرأة وقتلت في ماكاريف بالعاصمة الأوكرانية كييف في منتصف مارس/ آذار، بعد أن بدأت روسيا في غزو الدولة المجاورة في أواخر فبراير/ شباط.

ومنذ ما يقرب من شهر، ظل ينتظر الكلب ”ريني“ على عتبة مالكته أمام المنزل، وحاول المتطوعون اصطحاب الكلب إلى الملجأ، ولكنه لم يستجب لهم.

تداول أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، مأساة المالكة وقصة الكلب ريني، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد. انسحبت القوات الروسية من الجزء الشمالي من أوكرانيا بما في ذلك ماكاريف.

أطلقت وسائل الإعلام المحلية على كلب أكيتا اسم ”هاتشيكو أوف ماكاريف“. هاتشيكو هو اسم الكلب من نفس السلالة المعروف بانتظار مالكه المتوفى لسنوات عديدة أمام محطة شيبويا بطوكيو.

يحاول المتطوعون إنقاذ الكلب، لكن ريني يرفض الذهاب معهم. يقوم المتطوعون بإطعام ريني أثناء محاولتهم العثور على مالك جديد له.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)