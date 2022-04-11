اليابان تسجل ما يقرب من 340 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - بلغ العدد التراكمي لحالات فيروس كورونا في اليابان، بما في ذلك بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، 7050916 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت جرينتش)، بزيادة 339.534 حالة عن قبل أسبوع.

كان النمو الأسبوعي في حالات فيروس كورونا أسرع من الأسبوع السابق البالغ 325388 حالة.

حسب المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من الحالات الجديدة أسبوعيا، عند 52997 حالة، تليها أوساكا 26917 حالة، كاناغاوا 25765 حالة، وسايتاما 23442 حالة.

وصل العدد التراكمي للوفيات في البلاد جراء جائحة كورونا إلى 28705 حالة، بزيادة 401 حالة عن الأسبوع السابق. كانت الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسبوع السابق بما يعادل 511 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)