العثور على المتحور أوميكرون XE الجديد في اليابان للمرة الأولى

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الصحة يوم الإثنين، إنه تم العثور على أوميكرون XE (المتحوّر من سلالة أوميكرون الأصلية) في اليابان لأول مرة.

تم الكشف عن المتحور في امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصلت إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو في 26 مارس/ آذار على متن رحلة من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه لم يتم تأكيد أي تفشي المتحور في اليابان في الوقت الحالي.

لم تظهر عليها أي أعراض عند وصولها إلى اليابان، لكن ثبتت إصابتها بالفيروس في فحص الحجر الصحي بالمطار. تم الكشف عن أوميكرون XE في تحليل مفصل من قبل المعهد الوطني للأمراض المعدية.

خضعت المرأة بالفعل للحجر الصحي لمدة 9 أيام. كانت قد تلقت جرعتين من لقاح فايزر.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)