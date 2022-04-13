كيشيدا يلمح إلى مزيد من استخدام الطاقة النووية وسط الأزمة الأوكرانية

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طوكيو- (جيجي برس) - ألمح رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى زيادة استخدام الطاقة النووية مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية.

وراء تحرك كيشيدا فوميئو، هناك مخاوف متزايدة بشأن كيفية ضمان استقرار إمدادات الكهرباء في أعقاب قرار الحكومة بحظر واردات الفحم من روسيا على مراحل كجزء من عقوباتها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يبدو أنه يأمل في معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الطاقة النووية كمصدر مستقر للطاقة على الرغم من عدم الثقة المستمر في محطات الطاقة النووية بين الشعب.

أعلنت كيشيدا التخلص التدريجي من الفحم الروسي في مؤتمر صحفي الجمعة. كما قال إن اليابان ”ستزيد من استخدامنا لمصادر الطاقة ذات الفعالية العالية من حيث أمن الطاقة وإزالة الكربون، بما في ذلك الطاقات المتجددة والطاقة النووية“.

وقال كيشيدا في جلسة عامة لمجلس النواب في 31 مارس/ آذار ”الطاقة النووية هي مصدر طاقة أساسي لازم لإزالة الكربون وهي مهمة من حيث الإمداد المستقر (للطاقة)“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)