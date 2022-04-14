وفاة الرئيس السابق لشركة هوندا موتور

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - توفي الرئيس السابق لشركة هوندا موتور هيرويوكي يوشينو، الذي لعب دورًا في تطوير الروبوت أسيمو، في الأول من أبريل/ نيسان، عن عمر يناهز 82 عامًا.

الرئيس السابق للشركة من مواليد مدينة فوكوي، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه والتي تقع في وسط اليابان، التحق يوشينو بشركة هوندا في عام 1963 بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة طوكيو.

شغل منصب رئيس شركة هوندا بين يونيو/ حزيران 1998 ويونيو/ حزيران 2003 بعد أن ترأس قسم البحث والتطوير لشركة صناعة السيارات والدراجات النارية اليابانية الكبرى، شركة هوندا للبحث والتطوير.

قدم يوشينو أيضًا مساهمات في إطلاق السيارة فيت، وهي سيارة صغيرة مدمجة شهيرة من هوندا، وساعد شركة صناعة السيارات في أن تصبح أول شركة في العالم تضع سيارة تعمل بخلايا الوقود في الاستخدام العملي.

بعد التنحي عن منصب رئيس شركة هوندا، عمل يوشينو كمستشار خاص للشركة. في عام 2013، حصل يوشينو على وسام الشمس المشرقة الذهبي والنجمة الفضية من الحكومة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)