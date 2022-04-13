اليابان تدرج بنات بوتين ولافروف في قائمة عقوباتها على روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، تجميد أصول 398 فردًا، من بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و 28 منظمة كجزء من عقوباتها الإضافية على الغزو الروسي لأوكرانيا.

اتخذت طوكيو القرار تماشيا مع إعلان رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو مؤخرا، من أجل مواكبة مجموعة الدول السبع الأخرى.

ومن بين الأفراد الـ 398 الذين سيتم تجميد أصولهم، ابنتا بوتين، ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا، بالإضافة إلى زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وابنته.

قررت الحكومة أيضًا حظر استيراد المنتجات الكحولية الروسية بما في ذلك الفودكا، وكذلك الآلات الكهربائية وغيرها من الآلات والأخشاب، اعتبارًا من 19 أبريل/ نيسان. المنتجات بموجب عقود الاستيراد الحالية لن تخضع للحظر لمدة ثلاثة أشهر.

هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها اليابان حظرًا على الاستيراد كجزء من عقوباتها ضد روسيا بسبب هجماتها العسكرية على أوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)