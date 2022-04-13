اليابان تنجح في زراعة رئة تشمل فصيلتين مختلفتين من الدم لأول مرة في العالم

أخبار اليابان

كيوتو- (جيجي برس) - قال مستشفى جامعة كيوتو، إنه نجح في عملية زرع رئة حية شملت فصيلتين مختلفتين من الدم لأول مرة في العالم.

قال مستشفى في مدينة كيوتو غرب اليابان، اليوم الثلاثاء، إن فتاة يتراوح عمرها بين 10 و 19 عاما تلقت مقطعا من رئتي والدها بفصيلة دم مختلفة عن فصيلة دمها.

الفتاة في حالة مستقرة وغادرت المستشفى بالفعل.

أصيبت الفتاة بالتهاب الشعب الهوائية الانسدادي بعد عمليات زرع نخاع العظم لعلاج سرطان الدم في طفولتها المبكرة. وأجريت أحدث عملية جراحية لها بعد أن أصبحت تعتمد على جهاز التنفس الصناعي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

نظرًا لأن حالتها تتطلب متبرعين اثنين، فقد تم زرع أجزاء من رئتي والدها وأمها في فبراير/ شباط من هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)