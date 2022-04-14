50 عامًا: تجربة الحرب في أوكيناوا

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هيروشيما- (جيجي برس) - يغني موريهيرو ناكامورا تجربة زمن الحرب لأفراد عائلته في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان لإيصال وحشية الحرب إلى الناس في محافظة هيروشيما الغربية.

يقول ناكامورا، 72 عامًا، المستشار في جمعية هيروشيما لأشخاص من أوكيناوا، داعيًا إلى السلام العالمي: ”أريد أن يعرف الناس مدى وحشية الحرب“.

يعيش ناكامورا الآن في مدينة هيروشيما، التي دمرتها القنبلة الذرية الأمريكية عام 1945 في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وهو في الأصل من أوكيناوا، حيث خاضت معارك برية شرسة في الأشهر الأخيرة من الحرب.

كلمات الأغنية التي يغنيها ناكامورا مستخدما آلة السانشين الخاصة به، وهي آلة وترية تقليدية ، كتبها والده، بناءً على تجربة الأب خلال معركة أوكيناوا. تغنى الأغنية على موسيقى من ”نوبوي كودوتشي“، أغنية شعبية مشهورة في أوكيناوا.

تبدأ الأغنية ، التي تتكون من 10 أبيات، بسطر يقول إن الأب لا ينسى أبدًا أن الجنود الأمريكيين هبطوا في سونابي في بلدة تشاتان في الأول من أبريل/ نيسان عام 1945.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيحي برس)