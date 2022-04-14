تدريبات يابانية - أمريكية مشتركة في بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول- (جيجي برس) - قال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية يوم الأربعاء إن المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس أبراهام لينكولن تجري تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في بحر اليابان.

وقال الأسطول إن العمليات تهدف إلى إعادة طمأنة ”الحلفاء والشركاء بالالتزام الأمريكي في الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ“، مضيفا ”أن تدريباتنا تعزز مصداقية الردع التقليدي“.

تجري التدريبات مع وضع كوريا الشمالية في الاعتبار على ما يبدو.

ويحذر مراقبون من احتمال إطلاق بيونغ يانغ مزيدا من الصواريخ البالستية أو إجراء تجربتها النووية السابعة.

وقالت قوات الدفاع البحري البحرية إن مدمرتيها إينازوما وكونغو، إلى جانب مقاتلات إف -2 التابعة لقوات الدفاع الجوي، شاركت في التدريبات يوم الثلاثاء.

وقال الأسطول السابع: ”إن تدريبنا يعزز مصداقية الردع التقليدي من خلال إظهار قوة شراكاتنا الثنائية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)