روسيا تختبر إطلاق صواريخ كروز من غواصتين في بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع الروسية إن غواصتين تابعتين لأسطول البحرية الروسية في المحيط الهادئ أجرتا تجارب على إطلاق صواريخ كاليبر كروز، وأصابتا هدفًا في بحر اليابان.

ويهدف هذا التحرك فيما يبدو للرد على التدريبات اليابانية الأمريكية المشتركة التي تجري حاليا في بحر اليابان.

وقالت وكالة تاس الروسية إن الصواريخ أطلقت من بحر اليابان. استخدمت روسيا صاروخ كاليبر، الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر في غزوها لأوكرانيا.

قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إن الحكومة اليابانية نقلت قلقها بشأن التدريبات الصاروخية إلى موسكو عبر القنوات الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن صواريخ كاليبر أطلقت من الغواصتين بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي وفولخوف اللتين تعملان بوقود الديزل وهما تابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي، أصابت أهدافا في البحر يوم الخميس.

قال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، يو إس إس أبراهام لينكولن، تجري تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في بحر اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)