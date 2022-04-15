”هاتشيكو“ الأوكراني يعثر على منزل جديد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال أنطون غيراشينك، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إن كلبًا من فصيلة أكيتا في أوكرانيا، أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية لقب ”هاتشيكو ماكاريف“، وجد منزلًا جديدًا.

اشتهر الكلب ريني بانتظاره بإخلاص لعودة صاحبته أمام المنزل، دون علم أن المرأة تعرضت للاغتصاب والقتل في منزل مجاور في ماكاريف في مقاطعة كييف شمال أوكرانيا، بعد شن روسيا غزوها على الدولة المجاورة.

ويعود إطلاق اسم ”هانشيكو“ على ريني إلى قصة الكلب الياباني الشهير هاتشيكو الذي اعتاد مرافقة سيده ”أوينو هيديسابورو“ البروفيسور في قسم الزراعة بجامعة طوكيو الإمبراطورية إلى محطة القطار عند ذهابه إلى العمل، وحين كان البروفيسور يعود من عمله كان يجد هاتشيكو في انتظاره عند باب المحطة.

واستمر هذا الحال حتى توفى البروفيسور على أثر إصابته بجلطة دماغية أثناء العمل عام 1925. وهكذا فإن هاتشيكو انتظر طويلاً، واستمر كعادته.. ينتظر.. وينتظر .. وينتظر .. لا ليوم .. ولا لأسبوع.. ولا لشهر .. بل لتسعة أعوام كاملة !

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)