كومورو زوج الأميرة اليابانية السابقة ماكو ليس ضمن قائمة الناجحين في امتحان المحاماة بولاية نيويورك

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - لم يكن اسم كي كومورو، الذي تزوج الأميرة اليابانية السابقة ماكو العام الماضي، مدرجًا في قائمة الناجحين في امتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك الذي أجري في فبراير/ شباط.

فقد كشف مجلس اختبارات القانون لولاية نيويورك عن قائمة الناجحين يوم الخميس على موقعه الإلكتروني.

لمدة ثلاث سنوات من 2018، درس كومورو، 30 عامًا، في كلية الحقوق في نيويورك.

خضع لامتحان المحاماة في ولاية نيويورك لأول مرة في يوليو/ تموز من العام الماضي لكنه فشل في اجتيازه.

في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، عاد لفترة وجيزة إلى اليابان ليتزوج الابنة الكبرى لولي العهد الياباني الأمير أكيشينو، والتي تركت العائلة الإمبراطورية بعد الزواج وفقا لقانون البيت الإمبراطوري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)