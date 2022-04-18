انخفاض عدد سكان اليابان ​​بمعدل قياسي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بلغ عدد سكان اليابان بما في ذلك الأجانب 125502000 نسمة حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بانخفاض 644000 نسمة، أو 0.51٪، عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في ظل البيانات المماثلة المتاحة منذ عام 1950، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية الجمعة.

انخفض إجمالي عدد سكان البلاد للعام الحادي عشر على التوالي، مع انخفاض عدد سكان طوكيو لأول مرة منذ عام 1995، بمقدار 38000 نسمة إلى 14.01 مليون نسمة.

يعتقد الأشخاص المطلعون على الأمر أن أزمة فيروس كورونا الجديد وما تلاها من انتشار العمل عن بعد قد ثبطت عزيمة الناس عن الانتقال إلى طوكيو وشجعت السكان في العاصمة على الخروج للعيش في مناطق أكثر ملائمة للعيش بما في ذلك المحافظات المجاورة.

وفقًا للوزارة، انخفض إجمالي عدد السكان حيث تجاوز عدد الوفيات المواليد بمقدار 609000 نسمة، كما فاق عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد عدد أولئك الذين انتقلوا إليها بمقدار 35000 نسمة.

شهدت اليابان تسارع انخفاض عدد السكان الطبيعي بأكثر من 100000 نسمة وسجلت أول تدفق سكاني منذ تسع سنوات وسط قيود دخول للأجانب لمنع انتشار الفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)