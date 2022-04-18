اليابان تدخل الموجة السابعة من فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - يعتقد مسؤولو المحافظات اليابانية بشكل متزايد أن البلاد على وشك الدخول في الموجة السابعة من الإصابات بفيروس كورونا مع ارتفاع الحالات في بعض المناطق الإقليمية.

بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة رقما قياسيا في الأسبوع حتى الثلاثاء في محافظات إيواتي، أكيتا، فوكوشيما، نيغاتا، ناغانو، إيهيمي، أويتا، ميازاكي، وكاغوشيما، وفقا لوزارة الصحة.

وقال حاكم شيماني تاتسويا ماروياما ”علينا أن نتصرف على افتراض أننا بالفعل في الموجة السابعة“.

قال تاكاجي واكيتا، رئيس لجنة الخبراء بوزارة الصحة إن مستوى اكتساب المناعة يختلف باختلاف المنطقة.

وقال واكيتا إن الزيادة الأخيرة في حالات كورونا أتي لأن العدوى لم تنتشر كثيرًا خلال الموجة الست.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)