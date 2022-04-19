تزايد مبادرات تعليم اللغة الأوكرانية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، تنتشر الجهود المبذولة لتعزيز اهتمام الناس باللغة الأوكرانية عبر الإنترنت في اليابان.

ناتاليا غودزي، الموسيقية الأوكرانية في طوكيو والتي تعزف على آلة باندورا الشعبية، تنشر مشاركات يومية حول اللغة على تويتر منذ 22 مارس/ آذار، أي بعد شهر تقريبًا من بدء الغزو في 24 فبراير/ شباط.

باستخدام وسم ”katteni Ukrainago kaiwa“ أو ”دروس المحادثة الأوكرانية بمفردي“، غردت غودزي البالغة من العمر 42 عامًا بعبارات أوكرانية يومية مثل ”dyakuyu“ و ”bud laska“، والتي تعني ”شكرًا لك“ و ”على الرحب والسعة“ على التوالي. تتم ترجمة العبارات بحروف صوتية يابانية ”كاتاكانا“.

وفقًا لمكتبها فإن غودزي، التي تريد أن يشعر الناس في اليابان بالقرب من أوكرانيا، كانت تقوم بالنشر بين جلسات التدريب.

أصدر مشغل تطبيق Duolingo لتعلم اللغة دليلاً تمهيديًا للغة الأوكرانية عبر الإنترنت في منتصف شهر مارس/ آذار. يتضمن الدليل ميزات نطق ونحوية فريدة مقارنة باللغة الروسية، وهي لغة مماثلة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)