كوريا الشمالية تختبر سلاحًا تكتيكيًا جديدًا موجهًا

أخبار اليابان

سيؤول- (جيجي برس) - أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد اليوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شهد نجاح تجربة إطلاق سلاح تكتيكي جديد موجه.

اختبار الأسلحة هو تحذير واضح ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المقرر أن تبدأ يوم الاثنين.

قال جيش كوريا الجنوبية، الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين في بحر اليابان في حوالي الساعة السادسة مساءً يوم السبت بالتوقيت المحلي الذي حلّق حوالي 110 كيلومترات على ارتفاع حوالي 25 كيلومترًا وبسرعة قصوى تبلغ 4 ماخ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية في كوريا الشمالية إن نظام الأسلحة الجديد ”له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية لكوريا الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.“ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي اختصار الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو نسختها الخاصة من نظام الصواريخ التكتيكية التابع للجيش الأمريكي أو صاروخًا باليستيًا على غرار صاروخ إسكندر الروسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)