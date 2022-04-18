اليابان تسجل 330 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت اليابان 332634 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع الماضي، بانخفاض 6873 حالة عن الأسبوع السابق.

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك الحالات بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم الذين أصيبوا بالغعدوى في بداية الجائحة، 7383.514 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

حسب المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة الأسبوعية عند 47،062 حالة، تليها كاناغاوا عند 27368 حالة، أوساكا بـ 25976 حالة، وسايتاما عند 21،436 حالة.

بلغ العدد التراكمي للوفيات في اليابان المرتبطة بفيروس كورونا 29042، بزيادة 337 حالة عن الأسبوع السابق. وتباطأت وتيرة النمو من 401 حالة في الأسبوع السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)