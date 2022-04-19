توجيه الاتهام لجندي من مشاة البحرية الأمريكية بالاعتداء الجنسي على مواطنة يابانية

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ناها، أوكيناوا- (جيجي برس) - وجه المدعون العامون اليابانيون الاتهام إلى أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية لإصابة امرأة بالغة أثناء محاولته اغتصابها في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان.

وفقًا للائحة الاتهام، التي تم تقديمها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، يُزعم أن جوردان بيغاي، 22 عامًا، اعتدى على المرأة في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام. ولم يكشف مكتب المدعي العام لمنطقة ناها عما إذا كان بيغاي قد اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وقالت مصادر في شرطة محافظة أوكيناوا إن الحادث وقع خارج منشأة عسكرية أمريكية. وصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن تلقت بلاغًا من أحد سكان الحي بأن امرأة كانت تطلب المساعدة، لكن المشتبه به كان قد فر بالفعل من مكان الحادث.

تمكنت شرطة أوكيناوا من التعرف على بيغاي باعتباره المشتبه به، بالتعاون مع سلطات التحقيق التابعة للجيش الأمريكي.

بموجب اتفاقية وضع القوات بين اليابان والولايات المتحدة، يُسمح للجانب الأمريكي باحتجاز أفراد من الجيش الأمريكي وآخرين بسبب جرائم ارتكبت أثناء عدم القيام بعمل رسمي حتى يرفع الجانب الياباني التهم، إذا أخذهم الجانب الأمريكي في الحجز أولاً.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)