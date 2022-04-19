يوشينويا يعتذر عن زلة لمسؤول رفيع المستوى حول المرأة

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طوكيو- (جيجي برس) - أصدرت سلسلة مطاعم وجبات لحوم البقر مع الأرز اليابانية ”غيودون“ بيانًا يوم الإثنين تعتذر فيه عن ملاحظة مهينة حول النساء أدلى بها مسؤول كبير خلال محاضرة تسويقية في إحدى الجامعات.

قال ماساكي إيتو، العضو المنتدب للشركة، إن استهداف الشابات اللائي لم يكن لديهن رجال من قبل يدفعوا لهن حساب وجبة فاخرة سيجعلهن يستمرين في تناول وجبات غيودون الرخيصة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقال يوشينويا إن إيتو اعترف بإدلائه بهذه الملاحظة في المحاضرة التي أقيمت في جامعة واسيدا في طوكيو يوم السبت، وأنه أعرب عن أسفه. تدرس الشركة اتخاذ إجراء تأديبي بحق المسؤول.

قال مشغل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة إن ملاحظة إيتو كانت ”غير ملائمة للغاية ولا تغتفر من منظور حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي“، واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه.

قرر يوشينويا أيضًا إلغاء حدث لإطلاق منتج جديد كان مقررًا يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)