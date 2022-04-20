البرلمان الياباني يبدأ النقاش حول إطلاق وكالة للأطفال

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طوكيو- (جيجي برس) - بدأ البرلمان الياباني يوم الثلاثاء مداولات بشأن مشروع قانون لإنشاء وكالة حكومية جديدة من شأنها أن تركز الوظائف الإدارية المتعلقة بقضايا الأطفال.

تحرص الحكومة على سن القانون بحلول نهاية الجلسة الحالية للبرلمان حتى تتمكن من إطلاق الوكالة في أبريل/ نيسان المقبل.

في ذلك اليوم حضر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو جلسة عامة لمجلس النواب وشرح الغرض من مشروع القانون.

وقال كيشيدا: ”من خلال وظائف القيادة المركزية القوية، ستعمل (الوكالة) على تعزيز السياسات ذات وجهات النظر الخاصة بالأطفال وأولئك الذين يربون الأطفال بشكل شامل وكامل، من أجل تأمين الدعم والتعليم اللازمين“.

وقال أيضًا إن الوكالة ستقود الجهود للنظر في إدخال مخطط يتم فيه فحص المرشحين للعمل الذي يشمل الأطفال لسجلات الجرائم الجنسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)