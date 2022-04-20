رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتقديم قروض إضافية لأوكرانيا

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واشنطن- (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بأن بلاده ستقدم لأوكرانيا قروضا إضافية بالين بقيمة 200 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي إلى 300 مليون دولار.

تعهد كيشيدا خلال قمة عبر الإنترنت مع زعماء الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الوضع في أوكرانيا، التي تواجه عدوانًا روسيًا. رأس القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء.

وقال كيشيدا إن الوضع يدخل مرحلة حرجة لإنهاء الغزو الروسي الوحشي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)