الحكومة اليابانية تسعى لتحديد الفئات المستهدفة للجرعة الرابعة من لقاح كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - يطالب الكثيرون في الحكومة اليابانية والكتلة الحاكمة بشكل متزايد بإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا فقط لأولئك الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بأعراض حادة.

تعكس الدعوات للتركيز على كبار السن والذين يعانون من ظروف أساسية نتائج من دول أجنبية تظهر أن التلقيح الإضافي ليس فعالًا للغاية بالنسبة للشباب.

تأمل الحكومة في تسوية السياسة بحلول هذا الشهر، حيث تخطط للبدء في تقديم الجرعة الرابعة بحلول أواخر مايو/ أيار.

قام فريق مشروع التطعيمات التابع للحزب الليبرالي الحاكم بتجميع اقتراح يوم الثلاثاء يحث الحكومة على ”تعزيز التطعيم بالجرعةة الرابعة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة، على غرار ما يحدث في إسرائيل والدول الأعضاء في مجموعة السبعة“.

قال الاقتراح إن هناك ”أهمية سياسية قليلة“ في حث الشباب والأطفال الأصحاء على الحصول على جرعة إضافية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)