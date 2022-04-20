اليابان تسن مشاريع قوانين لتعزيز العقوبات على روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - سن البرلمان الياباني يوم الأربعاء مشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز عقوبات البلاد على روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، بالتوافق مع مجموعة الدول السبع الأخرى.

صوت مجلس الشيوخ، بالموافقة على مشروع قانون لإلغاء معدلات التعريفة التفضيلية لواردات المأكولات البحرية والخشب والمنتجات الأخرى من روسيا ومشروع قانون سد ثغرات العقوبات من خلال تشديد اللوائح المتعلقة بأصول التشفير. تمت الموافقة على مشاريع القوانين في مجلس النواب الأسبوع الماضي.

سيتم تنفيذ المراجعات القانونية على وجه السرعة.

بموجب القانون المعدل بشأن الإجراءات المؤقتة المتعلقة بالجمارك، سيرتفع معدل التعريفة الجمركية، على سبيل المثال، إلى 6٪ من 4٪ لسرطان البحر المستورد من روسيا وإلى 5٪ من 3.5٪ للسلمون الروسي وسمك السلمون رو. سيؤدي التعديل إلى زيادة بنحو 3.9 مليار ين في تكاليف التعريفة السنوية لروسيا.

سيلزم قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية المنقح مزودي خدمة تبادل الأصول المشفرة بتأكيد أن الأفراد أو المجموعات التي يتم نقل أصول التشفير إليها لا تخضع لعقوبات اليابان ضد روسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)