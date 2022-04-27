بعد 50 عامًا: تطوير مواقع القواعد العسكرية الأمريكية السابقة مفتاح تطوير جزيرة أوكيناوا اليابانية

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ناها، أوكيناوا-(جيجي برس) - يُنظر إلى تطوير مواقع القواعد الأمريكية السابقة في محافظة أوكيناوا على أنه مفتاح لتنشيط اقتصاد المحافظة الواقعة أقصى جنوب اليابان.

بعد نصف قرن من عودة أوكيناوا إلى اليابان في عام 1972، تقف المنشآت التجارية والوحدات السكنية الشاهقة في مواقع القواعد الأمريكية السابقة.

من أراضي أوكيناوا حيث كانت توجد منشآت متعلقة بالقوات الأمريكية أثناء احتلال الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، تمت إعادة حوالي 30٪ إلى أوكيناوا.

على بعد حوالي كيلومترين شمال شرق شارع التسوق الرئيسي كوكوساي دوري في ناها، عاصمة أوكيناوا، توجد منطقة إعادة تطوير تسمى شينتوشين، أو مركز حضري جديد، يستضيف مباني المكاتب العامة، ومتجرًا كبيرًا معفيًا من الرسوم الجمركية وبرجًا مزدوجًا مكونًا من 30 طابقًا للوحدات السكنية.

استولت الولايات المتحدة على المنطقة، التي دارت فيها معارك ضارية خلال الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب وتم تحويلها إلى منطقة سكن ماكيميناتو بشكل أساسي للضباط المفوضين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)