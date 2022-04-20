الحكومة اليابانية تدرس منح 50 ألف ين عن كل طفل للأسر المحتاجة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تدرس الحكومة اليابانية تقديم 50 ألف ين كمساعدات لكل طفل للأسر التي تعاني من ضائقة مالية وتربية الأطفال والتي تواجه ضربة إضافية من ارتفاع الأسعار الذي ألقي باللوم فيه على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة إنه من المرجح أن يتم تضمين المنشور في حزمة طوارئ شاملة يخطط رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لتجميعها بحلول نهاية هذا الشهر.

كيشيدا أصدر تعليماته للمسؤولين الحكوميين للنظر في اتخاذ تدابير لدعم الأسر المحتاجة كأحد ركائز الحزمة المقترحة.

ودعا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الحكومة إلى دراسة تقديم مساعدات نقدية ”للأشخاص المحتاجين حقًا“. كما يريد كوميتو، الشريك في التحالف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، تقديم المزيد من الدعم.

في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي إن الحكومة ”ستعمل مع الكتلة الحاكمة للنظر في خطوات ملموسة حتى يتمكن الأشخاص المتضررون من ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأخرى من تلقي الدعم اللازم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)