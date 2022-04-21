رئيس وزراء اليابان يرسل قربانا إلى ضريح ياسوكوني

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أرسل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو شجرة ”ماساكاكي“ إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو يوم الخميس، عندما افتتح مهرجان الربيع الذي يستمر يومين في الضريح المرتبط بالحرب.

ولن يقوم بزيارة ضريح الشنتو خلال المهرجان. ومن بين أعضاء حكومته الآخرين، قدم وزير الصحة شيغيوكي غوتو شجرة ماساكاكي قربانا للضريح.

وزار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وزعيمة السياسة بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم سانئي تاكائيتشي الضريح يوم الخميس.

لم يقم أي رئيس وزراء بزيارة الضريح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 أثناء تواجده في السلطة، عندما قام آبي بذلك. تجنب خلفاؤه زيارة الضريح بسبب الاعتبارات الدبلوماسية للصين وكوريا الجنوبية.

واعتاد اليابانيون على زيارة هذا الضريح بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، التي أعلنت طوكيو هزيمتها فيها في أغسطس 1945. يعود تاريخ الضريح إلى عام 1869، حيث تم تخصيصه لقتلى حروب اليابان في الحروب التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويمثل الضريح رمزا دينيا كان يتم استخدامه لحشد اليابانيين في تلك الحروب، ومن بين الرموز الموجودة في هذا الضريح عددا من القادة الذين تم تصنيفهم ”مجرمي حرب“ من قبل محكمة الحلفاء عام 1948، بعد هزيمة اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)