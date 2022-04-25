فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس) - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق رجل الأعمال كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة تشبه أفلام هوليوود بتهمة تحويل ملايين الدولارات من رينو إس إيه.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي ”سهيل بهوان للسيارات“، كما أوضح المدعون في ضاحية نانتير في باريس.

كما أصدر قاضي التحقيق خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن ”الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية“، كما أوضح المدعون.

في اليابان، وجهت إلى غصن تهمة انتهاك الأدوات المالية وقانون الصرف من خلال التقليل من راتبه في تقارير الأوراق المالية المقدمة إلى السلطات المالية. لكنه فر من اليابان بشكل غير قانوني إلى لبنان في نهاية عام 2019. وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف، فسيمثل كارلوس غصن أمام قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.

أجرت السلطات الفرنسية مقابلة مع غصن في لبنان بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2021 للاشتباه في اختلاس أموال رينو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)