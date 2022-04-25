رئيس الوزراء الياباني يدعو المواطنين للمشاركة في حماية السلام

أخبار اليابان

كوماموتو- (جيجي برس) - دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو المواطنين إلى مشاركة العزم على حماية السلام يوم السبت، بعد مرور شهرين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصرح كيشيدا للصحفيين في مدينة كوماموتو الجنوبية الغربية.”إننا نبذل جهودًا لتقليل التأثير على حياة الناس قدر الإمكان، لكنني آمل أن يتعاونوا معنا ويشاركونا الرأي القائل إننا في منعطف حاسم في جهودنا لحماية السلام“.

واعترف رئيس الوزراء بأن ارتفاع أسعار النفط وأسعار أخرى ”بدأ يؤثر“ على حياة الناس اليومية والاقتصاد المحلي.

وقال ”كيف سيتطور الوضع غير مؤكد، لكن أعضاء المجتمع الدولي، بصفتهم الخاصة، يبذلون بصبر جهودا لحماية السلام والنظام“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)