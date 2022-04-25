تأكيد مصرع 11 أشخاص بعد فقدان قارب سياحي قبالة محافظة هوكايدو شمال اليابان

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هوكايدو- (جيجي برس) - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث القارب السياحي الذي وقع يوم السبت قبالة محافظة هوكايدو بشمال اليابان إلى 11 شخصا يوم الاثنين بعد تأكيد وفاة طفل جديد، حسبما أفاد مسؤولو خفر السواحل.

من بين 26 شخصًا كانوا على متنها، تم العثور على 10 أشخاص وتأكدت وفاتهم يوم الأحد بعد أن غرق القارب ”كازو وان“ الذي يبلغ وزنه 19 طنا. وكان 24 راكبا بينهم طفلان على متن القارب الذي يشغله طاقم مكون من فردين.

يواصل المقر الإقليمي الأول لخفر السواحل ، ومقره مدينة أوتارو في هوكايدو، وآخرون البحث يوم الاثنين عن الـ 15 شخصًا المتبقين، باستخدام سفن الدوريات والطائرات.

يتم استخدام السونار في جهود البحث عن الضحايا.

تأكدت وفاة الطفل بعد أن عثرت عليه سفينة دورية في المياه على بعد حوالي 14.5 كيلومترًا شرق منارة في شيريتوكو حوالي الساعة 11:10 مساءً. الأحد (2:10 مساء بتوقيت غرينتش)، وفقا لمقر خفر السواحل الإقليمي.

وورد أن جميع من على متن القارب كانوا يرتدون سترات نجاة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)