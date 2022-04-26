وفاة أكبر معمرة في العالم في اليابان عن 119 عاما

أخبار اليابان

فوكوؤكا - (جيجي برس) - توفيت كين تاناكا، التي اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر معمر على قيد الحياة في العالم وكانت أكبر معمرة في اليابان مسجلة، يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي في مستشفى في مدينة فوكوؤكا بجنوب غرب اليابان، حيث كانت تبلغ من العمر 119 عامًا.

ولدت في قرية واجيرو، الآن حي هيغاشي في المدينة في 2 يناير/ كانون الثاني 1903.

في مارس/ آذار 2019 ، اعترفت موسوعة جينيس بأن تاناكا أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم. أصبحت تاناكا في سبتمبر/ أيلول 2020 أكبر معمرة في اليابان على الإطلاق، حيث عاشت أكثر من نابي تاجيما، الذي كان من سكان بلدة كيكاي بمحافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان أيضًا، وتوفي في عام 2018 عن عمر يناهز 117 عامًا و 260 يومًا.

كانت تاناكا تتمتع بصحة جيدة نسبياً حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

كانت تدير في السابق العديد من الأعمال بما فيها متجرا للنودلز ومتجرا لكعك الأرز. تزوجت هيديو تاناكا قبل قرن في العام 1922 وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامساً.

في عام 2005، عندما بلغت 102 عامًا من العمر، بدأت تاناكا العيش في دار رعاية المسنين في مدينة فوكوؤكا. كانت تاناكا، التي كانت تحب المشروبات الغازية، مثل الكولا والشوكولاتة، تتواصل مع العمال في المنشأة بإيماءات مثل رفع إبهامها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)