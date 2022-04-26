لجنة يابانية توافق على حصر الجرعة الرابعة من لقاح كورونا على كبار السن

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وافقت لجنة من وزارة الصحة اليابانية يوم الاثنين على خطة لقصر الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا على كبار السن بشكل أساسي.

سيتم تقصير الفترة الزمنية المطلوبة من جرعة لقاح الفيروس السابقة إلى خمسة أشهر من الأشهر الستة الحالية. سينطبق هذا أيضًا على الفترة الفاصلة بين الجرعتين الثالثة والرابعة.

بعد التغييرات، ستقوم اليابان بمراجعة الوثائق المرفقة بلقاحات كورونا التي طورتها شركة موديرنا وفايزر، والتي سيتم استخدامها في الجرعة الرابعة. من المتوقع أن تصبح الجرعات الرابعة متاحة في وقت مبكر من نهاية شهر مايو/ أيار.

تخطط الحكومة لقصر الجرعات الرابعة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا.

بناءً على بيانات البحث وحالات التطعيم في الخارج، أكدت لجنة الوزارة سلامة ومستوى معين من الفعالية للجرعات الرابعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)