اكتشاف إصابة أحد الأطفال بالتهاب الكبد الغامض في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الإثنين إن طفلاً دون سن 17 قد تم إدخاله إلى المستشفى كحالة محتملة لالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال مجهول المنشأ، والذي تم الإبلاغ عنه في الخارج مؤخرًا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 169 حالة إصابة بالتهاب الكبد عند الأطفال في 12 دولة حتى يوم الخميس. أودى التهاب الكبد الغامض بحياة شخص واحد حتى الآن.

على الرغم من اكتشاف الفيروس الغدي في 74 حالة، إلا أن سبب التهاب الكبد عند الأطفال غير معروف.

استجابة لسلسلة الحالات في الخارج، نبهت وزارة الصحة يوم الأربعاء الحكومات المحلية وطلبت البيانات ذات الصلة.

بعد هذه الخطوات، تلقت الوزارة تقريرًا عن حالة تندرج تحت فئة حالة محتملة من التهاب الكبد الغامض التي حددتها منظمة الصحة العالمية. لا يشمل التعريف التهاب الكبد A إلى E.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)