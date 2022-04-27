اليابان تزود أوكرانيا بالمزيد من الغذاء والأدوية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئويوم الثلاثاء بتزويد أوكرانيا بأغذية وأدوية إضافية وسط العدوان الروسي المستمر على الدولة الواقعة في شرق أوروبا.

ونقل كيشيدا خطة اليابان التي جاءت استجابة لطلب من الجانب الأوكراني إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثات عبر الهاتف.

وقال كيشيدا للصحفيين بعد المحادثات ”سنعمل مع الدول المعنية، بما في ذلك زملائنا في مجموعة السبعة، ونكثف الجهود الدبلوماسية لدعم أوكرانيا“.

وهذه هي رابع محادثات هاتفية بين كيشيدا وزيلينسكي منذ تصاعد التوترات العسكرية بين أوكرانيا وروسيا في فبراير/ شباط. وعقدت المحادثات السابقة في 4 مارس/ آذار.

خلال محادثة يوم الثلاثاء، أشار كيشيدا إلى مساعدة اليابان لأوكرانيا، بما في ذلك قروض إضافية بالين بقيمة 200 مليون دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أقنعة واقية وطائرات بدون طيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)