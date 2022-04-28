شيخوخة السكان المشردين في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - وجدت دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة الأشخاص المشردين الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر من إجمالي عدد السكان المشردين في اليابان ارتفعت إلى 34.4٪ في عام 2021 من 19.7٪ في عام 2016.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري على الأشخاص الذين ليس لديهم سكن، والذي يُجرى كل خمس سنوات، أن متوسط ​​عمر الأشخاص الذين لا مأوى لهم ارتفع بمقدار 2.1 سنة إلى 63.6 سنة.

في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أجرى مسؤولون من البلديات مقابلات مع المشردين في 23 بلدية في طوكيو والمدن الرئيسية المحددة بموجب القانون والمدن الأخرى. تم إعطاء الإجابات من قبل 1169 شخصًا.

وبلغت نسبة المستجوبين الذين يعيشون في الشارع لمدة 10 سنوات أو أكثر 40.0٪، بزيادة 5.4 نقطة مئوية. وقال مسؤول في الوزارة إن ”الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى منذ زمن طويل تقدموا في السن ولا يزالون يعيشون في الشارع“.

في غضون ذلك قال 6.3٪ إنهم أصبحوا بلا مأوى بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا الجديد المستمرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)