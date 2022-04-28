رئيس شركة هوكايدو وافق على مغادرة القارب قبل وقوع الحادث رغم الطقس السيئ

أخبار اليابان

شاري ، هوكايدو- (جيجي برس) - قال رئيس شركة القوارب السياحية شيريتوكو يورانسن يوم الأربعاء إنه قرر مغادرة القارب السياحي الذي فُقد قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو يوم السبت.

في مؤتمر صحفي في بلدة شاري بشبه الجزيرة، وهي مقصد سياحي شهير في المحافظة الواقعة أقصى الشمال، أعرب رئيس الشركة سيئيتشي كاتسورادا عن اعتذاره لضحايا الحادث وأفراد أسرهم.

وقال: ”نحن آسفون للغاية لما تسببنا فيه للضحايا“. قامت شركته بتشغيل القارب”كازو 1“ السياحي، والذي يعتقد أنه قد غرق.

قال كاتسورادا إنه تحدث مع قبطان القارب قبل مغادرته وقرر القيام بالجولة بشرط أن يعود القارب إلى الميناء إذا أصبح البحر هائجًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يشرح فيها كاتسورادا الحادث علنا ​​منذ اختفاء القارب الذي كان يقل 26 شخصا من بينهم أفراد الطاقم يوم السبت. تم العثور على 11 منهم حتى الآن وتأكدت وفاتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)