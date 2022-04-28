اليابان تسعى لإعادة فتح حدودها أمام السياح على مراحل

أخبار اليابان

طوكيو - 27 أبريل (جيجي برس) - اقترح أعضاء غير حكوميين في لجنة حكومية يابانية رئيسية يوم الأربعاء إعادة فتح تدريجي لحدود البلاد أمام السياح الأجانب.

في اجتماع لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية، برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ناقش المشاركون المزيد من التخفيف المحتمل لقيود الدخول الحكومية المرتبطة بفيروس كورونا.

في اقتراحهم المشترك، شدد ممثلو الأعمال والأكاديميين على أن اليابان يجب أن تهدف إلى تعافي عدد السياح الوافدين، الذي انخفض بسبب جائحة كورونا، قبل المعرض العالمي لعام 2025 في أوساكا.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية الاستفادة من حيوية الاقتصاد العالمي للنمو الاقتصادي لليابان في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الطلب الداخلي وتقلص فائض الحساب الجاري بسبب ارتفاع أسعار الموارد.

وقال كيشيدا في الاجتماع ”إن تلبية الطلب الخارجي القوي سيعزز حيوية الاقتصاد الياباني ويعزز إمكانات نموه على المدى الطويل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)