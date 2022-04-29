فيلم الأنيمي الياباني الشهير ”توتورو“ من استوديو غيبلي يظهر على مسرح لندن

أخبار اليابان

لندن- (جيجي برس) - صرحت شركة شكسبير الملكية البريطانية يوم الأربعاء أن فيلم ”توناري نو توتورو“ (جاري توتورو) لعملاق الأنيمي الياباني هاياو ميازاكي سيعرض على المسرح.

فيلم الأنيمي الشهير من إخراج ميازاكي وإنتاج شركة الرسوم المتحركة اليابانية القوية غيبلي.

من غير المعتاد إحضار فيلم أنيمي ياباني كبير إلى مسرح في العاصمة البريطانية، مركز عالم المسرح العالمي.

سيعمل جو هيسايشي، الذي ألف موسيقى الفيلم، كمنتج تنفيذي للمسرحية، بينما سيعمل الكاتب المسرحي البريطاني توم مورتون سميث على تعديل العمل في المسرحية. سيقام في الفترة ما بين 8 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام و 21 يناير/ كانون الثاني 2023 في مركز باربيكان بلندن.

وقال هيسايشي في بيان ”هذا مشروع رائد“.









(النصص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)