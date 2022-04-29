اليابان تستخدم طائرات قوات الدفاع الذاتي لنقل إمدادات إغاثة لأوكرانيا

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طوكيو-(جيجي برس) - وافقت الحكومة اليابانية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس على خطة لإرسال طائرات قوات الدفاع الذاتي لنقل إمدادات المساعدات الإنسانية للأوكرانيين الفارين من وطنهم بسبب الغزو الروسي.

ووفقا للخطة سيتم إرسال طائرة نقل لقوات الدفاع الذاتي إلى بولندا ورومانيا مرة أسبوعيا تقريبا بدءا من أوائل مايو/أيار وحتى نهاية يونيو/حزيران لتنقل بطانيات وإمدادات أخرى مخزنة في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تغادر الطائرة للمهمة في أقرب وقت في أوائل مايو/ أيار، بعد أن أصدر وزير الدفاع نوبوؤ كيشي أمر نشر في وقت لاحق من نفس اليوم.

وقال كيشي في اجتماع للمسؤولين المعنيين بوزارة الدفاع ”آمل أن تتم العملية بإحساس عالٍ بالمهمة وتصميم لا يتزعزع، مع الأخذ في الاعتبار العزم على تقديم أكبر قدر ممكن من مستلزمات الحياة اليومية للأشخاص المتضررين“.

تأتي مهمة تسليم قوات الدفاع الذاتي بناءً على طلب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتستند إلى قانون التعاون مع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)