رئيس وزراء اليابان ”نشعر بقلق بالغ“ بشأن هجوم نووي محتمل من جانب روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عن قلقه الشديد اليوم الخميس بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة مجلس الوزراء بمجلس النواب ”إنني قلق للغاية بشأن احتمال استخدام أسلحة نووية“ في حرب موسكو في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.

مشيرا إلى أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي، شدد كيشيدا على أنه ”لا ينبغي أبدا أن يكون هناك استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها“.

ولضمان الأمن القومي لليابان، شدد على أهمية تعزيز قدراتها الدفاعية وكذلك قوة الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي من خلال مراجعة استراتيجية الأمن القومي في نهاية العام.

وأشار كيشيدا إلى أن الردع الموسع من قبل الولايات المتحدة ”ضروري“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)