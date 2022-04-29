رئيس الوزراء الياباني يتعهد برفع تغطية شبكة الجيل الخامس 5G إلى 99٪ بحلول 2030

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طوكيو- (جيجي برس) - حدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس ”الهدف الذي يجب تحقيقه“ المتمثل في زيادة تغطية شبكات الهاتف المحمول فائقة السرعة من الجيل الخامس 5G إلى 99٪ من السكان في نهاية السنة المالية 2030.

قدم كيشيدا الهدف في اجتماع لجنة حكومية لمناقشة مبادرته ”دولة الحدائق الرقمية“ التي تهدف إلى تنشيط الاقتصادات الإقليمية باستخدام التقنيات الرقمية وتضييق الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية في البلاد.

بالنسبة للمبادرة، من الضروري تحسين البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس 5G، لضمان وصول الناس إلى المعلومات والخدمات المختلفة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

ومع ذلك، فإن معدل تغطية شبكات اليل الخامس 5G ظل أقل من 40٪ في نهاية السنة المالية 2020، أو 31 مارس/ آذار من العام الماضي.

في اجتماع لجنة ”تحقيق الرأسمالية الجديدة“، برئاسة كيشيدا، قال رئيس الوزراء أيضًا إن حكومته ستتيح شبكات اتصالات الألياف الضوئية بنسبة 99.9٪ من الأسر بحلول نهاية السنة المالية 2027.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)