الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترى تأثيرًا محدودًا لتصريف مياه فوكوشيما المعالجة

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برلين -(جيجي برس) - قال فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة إنه لا يرى سوى تأثير محدود على البشر من جراء التصريف المخطط له للمياه المشعة المعالجة من محطة الطاقة الكهربائية المعطلة التابعة لشركة تبيكو للطاقة الكهربائية.

قال التقرير الأول لفريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستعرض خطط اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما رقم 1 لتوليد الطاقة المنكوبة بالانصهار إلى المحيط الهادئ، إن المواد الكيميائية في المياه المعالجة ”أقل بكثير من الحدود التنظيمية اليابانية“.

لكن الفريق توقف عن الوصول إلى نتيجة بشأن سلامة التصريف. يخطط الفريق لمواصلة التقييم وإعلان حكمه النهائي قبل أن تبدأ شركة تبيكو في تصريف المياه.

زارت فرقة العمل اليابان في فبراير/ شباط، لتفقد محطة الطاقة وأجرت مقابلات مع شركة تيبكو ومسؤولين حكوميين. سيصدر الفريق تقريرًا جديدًا في غضون شهرين في كل مرة يجري فيها بحثًا جديدًا.

تتوقع شركة تبيكو أن تصل صهاريج تخزين المياه المعالجة إلى طاقتها الكاملة بحلول صيف أو خريف عام 2023.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)