البحث باستخدام كاميرا تحت الماء داخل القارب السياحي الغارق قبالة هوكايدو

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شاري - هوكايدو (جيجي برس) - تم إجراء بحث باستخدام كاميرا تحت الماء داخل قارب الرحلات السياحي كازو 1 الغارق حيث ظل 12 شخصًا في عداد المفقودين بعد أسبوع من اختفاء السفينة.

غرق القارب قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، شمال اليابان، بعد مغادرته بلدة شاري صباح يوم 23 أبريل/ نيسان للقيام بجولة لمشاهدة معالم المدينة. تم العثور على 14 شخصا من بين 26 شخصا كانوا على متنه وتأكدت وفاتهم.

وعثر على القارب الجمعة، على منحدر في قاع البحر بالقرب من شبه الجزيرة على عمق يتراوح بين 115 و 120 مترا، حيث تتراوح الرؤية من متر إلى مترين فقط.

أجرى المقر الإقليمي الأول لخفر السواحل الياباني ومقره مدينة أوتارو في هوكايدو البحث تحت الماء بالتعاون مع قوة الدفاع الذاتي البحرية.

يمكن للغواصين في فريق الإنقاذ الخاص بخفر السواحل الوصول إلى عمق يصل إلى 60 مترًا فقط. وبالتالي، قد يُطلب من الغواصين المدربين تدريبًا خاصًا في القطاع الخاص المشاركة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)